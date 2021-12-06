Москва, , 08:29 — REGNUM Правительство Москвы с начала 2021 года на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 17 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

На предприятии малого бизнеса Admoblkaluga.ru

Число компаний, получивших поддержку выросло в два раза. В этом году гранты, субсидии, поручительства по кредитам получили около 28 тыс. столичных компаний, в 2020 году — 14 тыс. организаций.

Всего на поддержку предпринимателей за время пандемии, включая 2020 год, было направлено 34 млрд рублей. Больше всего более 13 из 17 млрд рублей — составили поручительства города по кредитам предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, представители малого и среднего бизнеса получили от властей Москвы поддержку в размере 117 млн рублей.

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