Филадельфия, США, , 08:28 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Эмблема хоккейного клуба «Тампа Бэй» (сс) Michel Curi

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Кори Перри. Ещё по шайбе забросили защитник Райан Макдона и форварды Тейлор Рэддиш, Борис Катчук, Матье Жозеф и Патрик Марун.

В составе «Филадельфии» точным броском отметился нападающий Кэм Аткинсон.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 34 очка. «Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 20 очками.