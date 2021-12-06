Джакарта, 6 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что в общей сложности 56 человек получили ранения из-за извержения вулкана Семеру, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Согласно полученным данным, 35 человек получили серьезные травмы и еще 21 человек получил легкие травмы. В настоящее время все пострадавшие находятся на лечении в больницах.

Вулкан Семеру активизировался 4 декабря. В результате извержения погибли 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии Индонезии объявил, что извержение вулкана Семеру снова произошло 6 декабря в 07:53 по местному времени.