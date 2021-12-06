Москва, 6 декабря, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Российских теннисистов, победивших в финале Кубка Дэвиса, можно поздравлять бесконечно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова изданию «Спорт-Экспресс».

Mid.ru Мария Захарова

«Они просто нереальные! Ура! «Молодцы», «Поздравляю», «Ура» хочется повторять бесконечно», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России впервые за последние 15 лет победила в финале Кубка Дэвиса — крупнейших в мире командных соревнований в мужском теннисе. ТеннисистАндрей Рублевобыграл хорвата Борну Гойо, затем в решающем матче Даниил Медведев победил ховатского теннисиста Марина Чилича.

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