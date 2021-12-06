Докучаевск, ДНР, , 08:28 — REGNUM Украинские вооружённые формирования стягиваются у посёлка Ясное (пригород Докучаевска), расположенного всего в 30 километрах от Донецка. Как сообщает телеграм-канал «Донбасс решает», боевики вплотную придвинулись к поселку. от местных жителей не скрываются.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Там посадка идёт километр на километр. Она начинается наверху, до ставка доходит. Они на котловане были. А за посадкой виноградники. Так они уже до конца виноградника дошли», — рассказывает житель Ясного Николай.

Его слова подтверждает Иван, тоже проживающий в поселке: «Их вон, видно хорошо за ставком. Вон посадка идёт. Там их полно стоит. Осталось только вилы брать».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина стала чуть ли не ежедневно вести стрельбу по территориям ЛНР и ДНР, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

Накануне, 5 декабря, Народная милиция ДНР известила о том, что киевские оккупанты разместили 19 единиц вооружения и военной техники в трёх подконтрольных Украине населенных пунктах: н.п. Артёмовск, Клиновое, Номобахмутовка.

Глава ДНРДенис Пушилинне исключает возобновления военными силами Украины полномасштабных боевых действий в Донбассе.

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