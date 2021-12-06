* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:27 — REGNUM США и ряд их союзников призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить убийства бывших сотрудников афганских сил безопасности. Но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отверг обвинения, выдвинутые США и другими странами по поводу преднамеренных убийств бывших сотрудников афганских сил безопасности как «бездоказательные».

В совместном заявлении 22 стран выражается «озабоченность» убийствами и исчезновениями и содержится призыв к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причинять вреда чиновникам бывшего афганского правительства или бывшим сотрудникам сил безопасности.

Билал Карими, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что они серьезно относятся к выполнению амнистии, ранее объявленной движением. Он также сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «готовы сотрудничать в независимом расследовании этих утверждений»

Заявление прозвучало на фоне сообщений о похищениях и убийствах, совершенных силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В недавнем отчете «Хьюман Райтс Вотч» задокументированы казни и похищения 100 бывших чиновников афганского правительства после его падения.

Прошло около четырех месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернули власть в Афганистане.

В отчете говорится об убийстве 47 бывших сотрудников афганских сил безопасности, которые, как утверждается, были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период с 15 августа по 31 октября.

В докладе говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее пообещали, что чиновники бывшего афганского правительства не пострадают.

Последнее заявление было опубликовано США, и подписано Великобританией и 19 другими странами, а также Европейским союзом.

В заявлении выражается глубокая озабоченность выводами недавнего доклада «Хьюман Райтс Вотч"и содержится призыв к полному расследованию убийств и похищений людей.

«Мы продолжим оценивать действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в завершении заявлении.

Несмотря на обещание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причинять вреда бывшим афганским правительственным чиновникам, в их обещаниях и действиях было много несоответствий; а отчеты правозащитных организаций свидетельствуют о «преднамеренных убийствах».

Amnesty International сообщает, что в конце августа к деревне Дангал, где жили бывшие солдаты со своими семьями, выдвинулось около трехсот талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сообщении говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили девятерых бывших солдат, которые сдались; два солдата были убиты после объявления прекращения огня, а два мирных жителя были убиты в результате возникшей перестрелки. Среди убитых была 17-летняя девушка.