Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбургском аэропорту 6 декабря из-за неблагоприятных погодных условий произошла задержка ряда авиарейсов. Задерживаются рейсы в Сочи и Москву.

Самолет wacki56

Как сообщает orenburg.media, лайнер компании «Nordwind», следовавший по маршруту Сочи — Оренбург, запросил посадку в Самаре. Утром задержан рейс из Оренбурга в Москву, который должен выполнять самолет компании «Аэрофлот». Вовремя лайнеры не прибыли в Оренбург, что повлекло отсрочку рейсов в расписании.

Добавим, 6 декабря в Оренбурге был сильный снегопад и туман.