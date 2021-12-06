Буэнос-Айрес, , 12:27 — REGNUM Правительство Фолклендских островов объявило о переходе к очередному этапу вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщило информагентство Merco Press со ссылкой на распоряжение правительства.

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Уже на следующей неделе начнется введение первой дозы подросткам 12−17 лет, а также бустерной дозы взрослому населению (18−50 лет). Стоит отметить, что подростки в большей части южноамериканских стран уже вакцинированы, и сейчас начинается иммунизация детей от 6 или даже от 3 лет.

Стоит отметить, что за все время пандемии на островах зафиксировано всего 83 случая заражения и ни одного летального исхода. В то же время на 3624 человека населения было проведено 8316 ПЦР-тестов. Заболеваемость составляет 22.9 случая на 1000 человек, что является одним из самых низких показателей в регионе.

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