Сеул, 6 декабря 2021, 08:25 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи
Военнослужащие армии Южной Кореи
(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По их словам, коронавирус выявлен у 19 человек.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 807.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2531.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4325 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 477 358.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 4,3 тыс. носителей коронавируса