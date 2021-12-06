Сеул, , 08:25 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 19 человек.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 807.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2531.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4325 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 477 358.

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