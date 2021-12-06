Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске профильное управление планирует взять в лизинг специализированную технику на пять лет. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вид из кабины погрузчика во время работ Александр Погожев © ИА REGNUM

Заказчиком является управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Речь идёт об оказании услуг финансовой аренды (лизинга) специализированной техники: требуется 90 комбинированных дорожных машин, 70 полуприцепных пескоразбрасывателей и 50 фронтальных погрузчиков для уборки тротуаров с навесным оборудованием.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 97 589 550 рублей. Данные средства предусмотрены в муниципальном бюджете Ульяновска, в том числе в 2022 году — 18,59 млн рублей, в 2023 — 2025 годах — по 20 млн рублей, в 2026 году — 19 млн рублей.

При подписании контракта услуги должны предоставляться до 31 декабря 2026 года.