Ак-Довурак, Тува, , 08:20 — REGNUM Из-под завалов обрушившегося здания в городе Ак-Довурак в Туве извлекли второго рабочего. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Обрушение здания в городе Ак-Довурак. Тува Главное управление МЧС по Туве

Обрушение неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината «Туваасбест» произошло при демонтаже 5 декабря в 16:17 по местному времени. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, его тело удалось найти в тот же день.

Спасательные работы по разбору завалов и извлечению второго рабочего продолжались более девяти часов. Спасатели установили его место нахождения, после чего были установлены тепловые пушки, чтобы пострадавший не замёрз — температура воздуха опускалась до -25 градусов.

«Дополнительно из Кызыла доставлен универсальный мобильный обогреватель «Горыныч» на базе КАМАЗ. Пострадавший извлечён в 01:30, передан медикам. На месте происшествия работали 44 человека и 11 единиц техники», — отметили в ведомстве.