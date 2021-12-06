Владивосток, , 08:18 — REGNUM Потомство зебровидной бычьей акулы впервые было получено биологами Приморского океанариума во Владивостоке. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба учреждения.

Акулы

Речь идёт о зебровидной бычьей акулы Heterodontus zebra, которая содержится лишь в нескольких океанариумах мира и относится к малоизученным видам. Самка акулы отложила яйцо в январе текущего года. Для появления на свет детёныш акулы развивался в яйце 11 месяцев. Размер акуленка — 177 миллиметров, вес 35 граммов. У него более крупные, по сравнению с взрослыми особями, плавники с более контрастной окраской, чем у родителей-акул.

В Приморском океанариуме содержится три самки и два самца зебровидной бычьей акулы, программа по разведению акул данного вида реализуется с 2018 года. До сих пор учёным в России не удавалось получить от акул потомство, поэтому появление акулёнка — уникальное событие для научного мира, вся полученная информация о размножении этого вида хищных рыб имеет исключительную ценность для науки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уникальном случае появления детёныша белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке.

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