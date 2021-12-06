Красноярск, , 08:17 — REGNUM В Красноярском крае за 11 месяцев 2021 года произошло более 2847 пожаров в многоквартирных и частных жилых домах. Как сообщили ИА REGNUM 6 декабря в краевой прокуратуре, при пожарах погибли 176 человек, в том числе шестеро детей. Пострадали 158 человек, в том числе 15 детей.

Пожар Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР

В ведомстве подчеркнули, что большее количество возгораний происходит из-за использования неисправных электроприборов и других отопительных устройств. Также среди распространённых причин — нарушение правил использования открытого огня и печного отопления, несоблюдение техники безопасности в период новогодних праздников.

Жителей Красноярского края призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Енисейском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей.

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