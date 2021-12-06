Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам дня 3 декабря баррель нефть марки Brent подорожал на 0,67%, до $70,00. На европейской сессии цена повышалась до $72,56, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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На этом уровне покупатели встретились с сопротивлением. После выхода американской статистики покупатели отступили к уровню $69,21.

Сегодня, 6 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Внешний фон за выходные не ухудшился. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,78%, до $71,22. Покупатели возобновили покупки, чтобы закрепиться выше отметки $73.

Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом, то есть увеличить ее на 400 тыс. баррелей в сутки в январе.

Техническая картина благоприятная для продолжения роста котировок до уровня $77,40. Чем дольше цена находится ниже $72,50, тем выше вероятность вернуться к уровню $60 за баррель.

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