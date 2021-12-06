Джакарта, 6 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Центр вулканологии Индонезии объявил, что извержение вулкана Семеру снова произошло 6 декабря в 07:53 по местному времени, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

Дальность скольжения горячего лавинообразного облака составляет 2,5 км.

Население Индонезии призвали не заниматься деятельностью в радиусе 5 км от кратера вулкана Семеру.

В результате извержения вулкана Семеру 14 человек погибли, 56 ранены и 1300 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру не повлияло на авиасообщение над островами Ява и Бали в Индонезии.