Вашингтон, , 08:16 — REGNUM В Вашингтоне выразили соболезнования народу Мали после нападения боевиков на мирных граждан на востоке страны. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства.

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В Госдепе подчеркнули, что Соединённые Штаты решительно осуждают нападение на мирных жителей близ Бандиагары в Мали, в результате которого 31 человек погиб и 17 получили ранения.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народу Мали и будем продолжать сотрудничать с ним в его стремлении к безопасному, процветающему и демократическому будущему», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря боевики напали на автобус с мирными гражданами на востоке Мали. При атаке, которая была совершена в районе города Бандиагара (область Мопти), пострадали восемь человек. По меньшей мере 31 человек погиб в результате нападения. Ещё несколько мирных граждан пропали без вести.