Тбилиси, , 08:15 — REGNUM Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия отказался идти 6 декабря на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии по делу о попытке государственного переворота. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мтавари архи».

Никанор Мелия European People's Party

Политик рассказал, что дело было возбуждено в октябре, и по нему уже задержали трёх бывших сотрудников полиции. Мелия предполагает, что его вызывают из-за публичных высказываний.

«Мы готовимся к следующим ненасильственным акциям протеста. Готовимся ослабить столпы режима. Я не скрывал раньше, повторю и здесь: мы готовимся к пику этих протестных акций. Видимо, они (следователи СГБ, — прим. ИА REGNUM) сочли это интересным», — сказал лидер ЕНД.

Он отметил, что ранее заведено было уже заведено несколько дел о попытке госпереворота. Мелия не пойдет на допрос, так как не собирается идти «на компромисс» с властями. Политики считает, что это ущемляет его достоинство.

«Пусть скажут о том, что вызвало необходимость вызвать меня в их офис. Пусть всё будет публично. Они не увидят меня в их здании», — заявил Мелия.

Напомним, в октябре в СГБ Грузии сообщили, что некоторые члены и сторонники ЕНД якобы планировали освободить неформального лидера партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По сведениям правоохранителей, это планировалось сделать во время его перевозки из тюрьмы в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Мать Саакашвили попросила вернуть его на Украину