Уфа, , 08:15 — REGNUM Женщину заподозрили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сожителю в Башкирии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Tihamer von Margitay. Ревность

Сообщается, что 4 декабря в больницу города Кумертау был доставлен 32-летний мужчина с ранением в грудь.

По предварительной информации, ранение мужчине нанесла его 32-летняя сожительница, которая работает официанткой в ресторане города.

«Причиной деяния послужил конфликт между мужчиной и его сожительницей на почве ревности, во время совместного распития спиртных напитков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подозреваемая признала свою вину. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.