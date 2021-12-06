Москва, 6 декабря 2021, 08:14 — REGNUM Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам, сообщает РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.
Отмечается, что среди предложений ЦБ есть введение упрощённого порядка возврата денег пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит ЦБ.
Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 декабря вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам, активно используемым телефонными мошенниками. Президент страны Владимир Путин подписал данный закон 2 июля.
Читайте также: В России вступает в силу закон, затрудняющий телефонное мошенничество