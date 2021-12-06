Москва, , 08:14 — REGNUM Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам, сообщает РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что среди предложений ЦБ есть введение упрощённого порядка возврата денег пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит ЦБ.

«Точную методологию расчёта этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 декабря вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам, активно используемым телефонными мошенниками. Президент страны Владимир Путин подписал данный закон 2 июля.

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