Москва, 6 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Центробанк России предложил обязать банки возвращать деньги пострадавшим от действий мошенников гражданам, сообщает РБК со ссылкой на соответствующую инициативу регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Отмечается, что среди предложений ЦБ есть введение упрощённого порядка возврата денег пострадавшим от действий мошенников в размере суммы, которую определит ЦБ.

«Точную методологию расчёта этой суммы ЦБ не раскрывает, отмечая лишь, что она будет посчитана «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80—90% всех случаев социальной инженерии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 декабря вступил в силу закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам, активно используемым телефонными мошенниками. Президент страны Владимир Путин подписал данный закон 2 июля.

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