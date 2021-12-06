Южно-Сахалинск, 6 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. На Сахалине 6 декабря в морском порту Холмск сел на мель сухогруз Синь Юань — судно прибило прямо к берегу, написал телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Maxpixel.net На мели

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Балкер для перевозки сухих сыпучих грузов приписан к КНР.

Как уточнили в правительстве островного региона, на место происшествия оперативно выехала группа МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, при крушении парома в Нигерии утонули свыше 20 человек и в том числе несколько учащихся. Об этом 1 декабря написала газета Dailytrust.