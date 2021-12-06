Джидда, Саудовская Аравия, , 08:13 — REGNUM Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан виновным в столкновении с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба чемпионата.

Макс Ферстаппен Morio

Во время гонки Хэмилтон атаковал своего соперника. Ферстаппен отбил попытку атаки, срезав поворот.

После этого команда велела Ферстаппену вернуть позицию британцу, тот замедлился, но Хэмилтон этого не ожидал и врезался в соперника, повредив переднее антикрыло.

После рассмотрения этого эпизода было принято решение оштрафовать Ферстаппена на 10 секунд. Тем не менее, это не сказалось на его итоговом положении в гонке, он сохранил второе место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и сравнялся с Ферстаппеном в общем зачёте чемпионата. Перед последним этапом у обоих пилотов по 369,5 очка.

Читайте ранее в этом сюжете: Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии