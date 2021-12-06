Ферстаппен оштрафован на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном
Джидда, Саудовская Аравия, 6 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан виновным в столкновении с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба чемпионата.
Во время гонки Хэмилтон атаковал своего соперника. Ферстаппен отбил попытку атаки, срезав поворот.
После этого команда велела Ферстаппену вернуть позицию британцу, тот замедлился, но Хэмилтон этого не ожидал и врезался в соперника, повредив переднее антикрыло.
После рассмотрения этого эпизода было принято решение оштрафовать Ферстаппена на 10 секунд. Тем не менее, это не сказалось на его итоговом положении в гонке, он сохранил второе место.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии и сравнялся с Ферстаппеном в общем зачёте чемпионата. Перед последним этапом у обоих пилотов по 369,5 очка.