Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 71 161. За минувшие сутки зарегистрировано 230 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 185 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 64 360 человек, в том числе 177 за последние сутки. В списке контактных лиц, по состоянию на 6 декабря, находятся более 13,6 тыс. жителей.