Пенза, , 08:07 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Пензенской области по состоянию на 6 декабря достигло 4333 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 597 жителей региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 67 744 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 3 декабря выявили 92 906 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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