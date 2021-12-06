Кемерово, , 08:08 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 декабря, за прошедшие сутки выявлено 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 363 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 68, Кемерово — 67, Белово — 30, Прокопьевск — 23, Анжеро-Судженск — 17, Междуреченск — 13, Юрга — 13, Осинники — 11, Новокузнецкий МР — 11, Промышленновский МО — 11, Мыски — девять, Юргинский МО — девять, Калтан — восемь, Беловский МО — восемь, Яшкинский МО — восемь, Гурьевский МО — семь, Краснобродский — шесть, Топкинский МО — шесть, Березовский — четыре, Киселевск — четыре, Ижморский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Тайга — три, Прокопьевский МО — два, Кемеровский МО — один, Мариинский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 248 пациентов выздоровели, пятеро скончались, в том числе 21-летняя женщина из Новокузнецка.