Джидда, Саудовская Аравия, 6 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Победителем Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Wikimedia.org Льюис Хэмилтон

Гонка прошла 5 декабря в Джидде. Победу по её итогам праздновал Хэмилтон. Второе место стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

В борьбе за первое место Хэмилтон на 37-м круге атаковал Ферстаппена, но тот выдавил его с трассы. После этого Ферстаппен неожиданно решил пропустить соперника и резко затормозил, в результате чего Хэмилтон врезался в его болид. Тем не менее, Хэмилтон позднее прошёл Ферстаппена.

В чемпионате-2021 «Формулы-1» осталось провести один этап. Он пройдёт 10−12 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Перед последним этапом Ферстаппен и Хэмилтон делят первое место в общем зачёте, у обоих по 369,5 очка.