Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM На севере Свердловской области застряли 30 туристов. Они отправились кататься на снегоходах в район Сосьвинского камня. По информации E1.RU, людям удалось добраться до ближайшей базы отдыха.

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В районе плато Кваркуш выпала трехмесячная норма осадков. Сугробы достигали двух метров. Все дороги оказались заблокированы, тем не менее, туристы смогли добраться до базы отдыха. Проблема заключалась в том, что из-за высокой температуры сотрудники базы не могли использовать ратрак для очистки снега.

Часть группы отправилась домой ночью. Из-за похолодания появилась возможность использовать ратрак. Дороги были расчищены. Туристам помогли добраться до места, где начинается более проходимая дорога до Североуральска.

Погодные условия в районе Кваркуша остаются неблагоприятными. Здесь продолжается снегопад. Восемь человек по-прежнему остаются на базе. Они отправятся домой позже.