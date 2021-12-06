Ульяновск, 6 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Ульяновская область повысила уровень кредитоспособности до ruBBB+ со стабильным прогнозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора со ссылкой на рейтинг, подготовленный агентством «Эксперт РА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уровень кредитоспособности региону повышен с «негативного» прогноза на «стабильный». По словам исполняющей обязанности министра финансов Ульяновской области Натальи Брюхановой, причиной стала федеральная поддержка и замещение рыночных заимствований бюджетными кредитами.

Власти также отмечают, что в январе — сентябре 2021 года индекс промышленного производства составил 124,8% к аналогичному прошлогоднему периоду, доходы региональной казны увеличились на 10,6%, в том числе собственные поступления — на 12,9%, а межбюджетные трансферты — на 5,1%.

В Ульяновской области выпустили облигации объёмом 3 млрд рублей при величине купона в размере 9,55% на пять лет. На заседании рейтингового комитета было принято решение о подтверждении кредитного рейтинга долговых инструментов региона серии 34 003, 33 004, 35 001, 35 002 на уровне ruВВВ+ (умеренный уровень кредитоспособности, надёжности и устойчивости).

Напомним, что на начало 2021 года государственный долг Ульяновской области превышает 41 млрд рублей, из них по итогам работы с федеральным центром заместили бюджетными кредитами 13,5 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше 700 млн рублей на обслуживание долга.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября состоялось размещение 3 млрд рублей облигаций Ульяновской области. В региональном минфине тогда отмечали, что спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 3,4 раза (в 2020 году — в 2,7 раза), рост интереса частных инвесторов составил 12,4% от выпуска, или 0,4 млрд рублей.