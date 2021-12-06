Чебаркуль, Челябинская область, , 07:59 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области задержали двоих арендаторов склада, наладивших на нём подпольное производство спиртного. Ими оказались граждане 1976 и 1997 года рождения, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Нелегальный алкоголь на складе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Операцию провели оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Чебаркульский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По данным силовиком, организатором этого бизнеса был 45-летний гражданин. В соучастники он привлёк своего знакомого. Возле склада они смонтировали систему забора из скважины воды и поставили очистные фильтры. А затем закупили красители и спирт и приступили к изготовлению крепких горячительных напитков. Там же эта парочка и разливала полученную жидкость. Готовую продукцию продавали с помощью небольших торговых точек в Чебаркульском районе.

На складе силовики изъяли более 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости, среди которых и 15 тыс. бутылок уже готового к реализации продукта. Общая стоимость товара превысила 3,7 млн рублей. Также полицейские выяснили, что организатор бизнеса причастен к вымогательству у местного жителя 2 млн рублей.