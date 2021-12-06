Тюмень, 6 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Тюмени после тяжёлой болезни скончался депутат гордумы Олег Касьянов (ЛДПР). Об этом с в своём Instagram-аккаунте сообщил председатель муниципального парламента Евгений Заболотный.

Пресс-служба Тюменской городской думы Олег Касьянов

Олег Касьянов скончался 5 декабря 2021 года, ему было 55 лет.

«Компетентный профессионал и сильный управленец, депутат, стремившийся помочь каждому к нему обратившемуся жителю, добрый и открытый человек, любящий свой город. Соболезную родным и близким о невосполнимой утрате…», написал Евгений Заболотный.

Военный в отставке, Олег Касьянов с 2010 года являлся вице-президентом некоммерческого партнерства «Объединение риелторов Тюменской области». В гордуме был членом двух постоянных комиссий — по градостроительству и землепользованию, а также по городскому общественному самоуправлению.