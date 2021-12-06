Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал как можно быстрее провести конкурсные процедуры по завершению строительства театра кукол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в краевом правительстве.

Kemotdyh.ru Театр кукол

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Как рассказал на оперативном совещании заместитель председателя правительства Камчатки Тимофей Смирнов, вся конкурсная документация готова и планируется, что после подписания соглашения с Министерством просвещения РФ конкурсные процедуры завершатся в январе-феврале следующего года.

Владимир Солодов распорядился ускорить этот процесс и завершить конкурсные процедуры в 2021 году.

«Невозможно откладывать ещё как минимум до февраля, все документы должны быть декабрём оформлены. Готовность документов должна быть до конца года, чтобы мы сразу могли объявлять конкурс. Время очень дорого, и с учётом особенностей и сложности объекта нам нужно внимательно отнестись к процедуре отбора подрядной организации. Михаил Мишустин лично давал поручение на выделение этих средств. Сейчас нам очень важно, чтобы качественно была проведена конкурсная процедура, подобран надёжный подрядчик», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском новый детский сад на Циолковского планируют до конца года передать в собственность города. Принять первых воспитанников учреждение сможет уже в начале 2022 года.