Енисейский район, Красноярский край, , 07:39 — REGNUM Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели двоих маленьких детей при пожаре в частном доме в Енисейском районе.

Огонь .rigzone.com

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, вечером 5 декабря женщина, находясь в доме с тремя детьми, затопила печь. Затем она отлучилась по хозяйственным делам в баню.

Через некоторое время женщина увидела, что в доме начался пожар. Старший (десятилетний) мальчик успел покинуть помещение, младших детей (пятилетнюю девочку и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев) спасти не удалось.

Глава семьи в это время был на работе. По информации прокуратуры, семья состоит на профилактическом учёте.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту смертельного пожара в Енисейском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае завели дело по факту гибели двух детей при пожаре