Благовещенск, 6 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Руководившая администрацией города Сковородино Амурской области Татьяна Безуглова стала фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате бюджетных средств. Её подозревают в хищении 177 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе управления МВД по региону.

Растрата

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По версии следствия, мэр присвоила деньги, которые были выделены на создание светодиодной иллюминации и установку электроопор. За эти работы горадминистрация рассчиталась с подрядчиком — индивидуальным предпринимателем, который не стал выполнять их и передал деньги Татьяне Безугловой.

В мэрии, ИП и квартире Татьяны Безугловой прошли обыски, изъяты документы и оргтехника. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия мэра города Сковородино Татьяны Безугловой досрочно прекращены. Такое решение принял суд Сковородинского района по просьбе прокуратуры. По версии следствия, мэр допустила возникновение конфликта интересов, заключив два договора с родственником.