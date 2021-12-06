Коркино, Челябинская область, , 07:32 — REGNUM Жительница Коркинского района Челябинской области перевела мошенникам 395 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

65-летняя гражданка рассказала силовикам, что позвонивший представился ей сотрудником службы безопасности банка и заявил, что от её имени якобы выдана доверенность на оформление кредита с её подписью. Будто бы в банке ему отказали, но он может пойти в другой банк и взять сразу несколько кредитов, и чтобы этого избежать, женщине якобы необходимо взять кредит и перевести деньги на продиктованные злоумышленником номера.

Женщина это сделала. Теперь по факту очередного мошенничества возбуждено уголовное дело.