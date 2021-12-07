Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетил с официальным визитом Индию. Там он встречался с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. В рамках встречи Путин и Моди обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Помимо этого, политики затронули актуальные темы международной повестки, а также совместную работу в рамках «Группы двадцати» (G20), БРИКС и ШОС. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

09:20 06.12.2021 Оборонная сфера является одним из основных направлений сотрудничества между РФ и Индией. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом. По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается.

09:21 06.12.2021 Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.

09:49 06.12.2021 г. Нью-Дели. Индия (сс) Hans Vivek

09:51 06.12.2021 Индия и РФ подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

10:09 06.12.2021 С каждым годом сотрудничество между Россией и Индией выходит на новый качественный уровень. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, трансляцию которой вел телеканал NDTV. Подробности в материале: Шойгу заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Индией

10:14 06.12.2021 Формат консультаций «2+2» глав МИД и Минобороны РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

10:19 06.12.2021 В обеспечение безопасности на глобальном и региональном уровнях вносит серьезный вклад диалог министерств обороны и иностранных дел России и Индии. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе консультаций указанных ведомств двух стран в формате «2+2», трансляцию которых вел телеканал NDTV. Об этом: Шойгу рассказал о диалоге Минобороны и МИД России и Индии

10:26 06.12.2021 Глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией подтвердит встреча президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 6 декабря заявил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, трансляцию которой вел телеканал NDTV. Читайте подробнее: Глава минобороны Индии рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди

11:23 06.12.2021 Здание парламента в Нью-Дели [© A. Savin, WikiCommons]

12:48 06.12.2021 РФ на переговорах в Индии выразила серьезную обеспокоенность деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:50 06.12.2021 РФ и Индия придерживаются позиции, что афганские боевики должны обеспечить инклюзивность новой власти в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:53 06.12.2021 Отношения между Россией и Индией зрелые, формат «2+2» для таких условий чрезвычайно целесообразен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 6 декабря Sputnik в Нью-Дели. «Формат «дважды два», действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией», — подчеркнул Песков. Об этом: Песков назвал зрелыми отношения России и Индии

12:55 06.12.2021 Переговоры РФ и Индии по производству вакцины «Спутник Лайт» завершаются. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

13:39 06.12.2021 В ходе переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате «два плюс два», Нью-Дели. Фото: mid.ru

13:58 06.12.2021 Россия пригласила Индию с ответным визитом в формате «2+2». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

14:03 06.12.2021 По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированных на 6 декабря в Нью-Дели, главы государств примут совместное заявление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: По итогам встречи Путин и Моди подпишут важный документ — Песков

14:16 06.12.2021 Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. 2019 г. Фото: kremlin.ru

14:55 06.12.2021 Президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию.

15:48 06.12.2021 Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии. mid.ru

15:59 06.12.2021 Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, который прибыл с официальным визитом в Нью-Дели. Подробности в материале: Путин назвал Индию великой державой

16:03 06.12.2021 Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в военной сфере. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробности в материале: Путин поблагодарил Моди за внимание к военному сотрудничеству РФ и Индии

16:13 06.12.2021 К 2025 году Индия намерена довести объём взаимных инвестиций с Россией до 50 млрд долларов. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Моди назвал цели Индии по развитию экономического сотрудничества с Россией

16:21 06.12.2021 Россия и Индия имеют широкие возможности для развития экономических отношений как в сфере непосредственно торговли, так и инвестиций. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Читайте также: Путин оценил перспективы развития экономических связей России и Индии

16:22 06.12.2021 Ситуация в Афганистане развивается так, что это вызывает серьёзное беспокойство, заявил 6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Читайте также: Происходящее в Афганистане не может не вызывать тревоги — Путин

16:29 06.12.2021 Темпы развития отношений России и Индии не снизились из-за пандемии, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Читайте подробнее: Моди заявил, что пандемия не помеха для отношений с Россией

16:33 06.12.2021 Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом в Нью-Дели. mil.ru

16:42 06.12.2021 Между рядом штатов Индии и регионами Дальнего Востока наладилось и развивается сотрудничество, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Читайте также: Моди заявил, что Индия успешно сотрудничает с Дальним Востоком

17:56 06.12.2021 Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате «два плюс два». mid.ru

18:05 06.12.2021 Москва и Нью-Дели подписали договор о выпуске на территории Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24». Он уточнил, что автоматы АК-203 будут выпускаться в индийском городе Корва. Читайте также: Россия и Индия подписали договор о производстве автоматов АК-203

18:41 06.12.2021 Портфель индийских заказов на российскую военную технику и вооружение уже превышает объём в $14 млрд, сообщил 6 декабря глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, доля индийских заказов доходит до 25% от объёма внешней торговли России на мировом рынке вооружений. Читайте также: Заказы Индии на российское вооружение превысили $14 млрд

19:24 06.12.2021 Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились, сообщает 6 декабря ТАСС. Отмечено, что встреча двух лидеров продолжалась 3,5 часа. Читайте также: Переговоры Путина и Моди завершились, продлившись 3,5 часа

19:31 06.12.2021 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное решение о незамедлительной гуманитарной помощи населению Афганистана, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля. Совместное заявление по этому вопросу было сделано по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания». Читайте также: Россия и Индия окажут экстренную гуманитарную помощь народу Афганистана

20:16 06.12.2021 Премьер-министр Индии Нарендра Моди. kremlin.ru

21:17 06.12.2021 Президент России Владимир Путин во время российско-индийских переговоров. kremlin.ru

21:45 06.12.2021 Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на период с 2021 по 2031 годы, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля. Документ опубликован по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Читайте также: Россия и Индия приняли план военно-технического сотрудничества до 2031 года

22:47 06.12.2021 Президент России Владимир Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом российско-индийских переговоров. kremlin.ru

07:03 По окончании беседы в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры продолжились тет-а-тет в формате рабочего обеда.

07:04 Лидеры РФ и Индии выступают за то, чтобы Афганистан никогда не стал «тихой гаванью» глобального терроризма.