Визит Владимира Путина в Индию – все новости
Оборонная сфера является одним из основных направлений сотрудничества между РФ и Индией. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.
По его словам, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается.
Заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству началось в Нью-Дели.
Индия и РФ подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
С каждым годом сотрудничество между Россией и Индией выходит на новый качественный уровень. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, трансляцию которой вел телеканал NDTV.
Подробности в материале: Шойгу заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Индией
Формат консультаций «2+2» глав МИД и Минобороны РФ и Индии станет эффективной диалоговой площадкой для обсуждения широкого круга региональных и международных тем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В обеспечение безопасности на глобальном и региональном уровнях вносит серьезный вклад диалог министерств обороны и иностранных дел России и Индии. Об этом 6 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе консультаций указанных ведомств двух стран в формате «2+2», трансляцию которых вел телеканал NDTV.
Об этом: Шойгу рассказал о диалоге Минобороны и МИД России и Индии
Глубину и критическую важность особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией подтвердит встреча президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Об этом 6 декабря заявил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, трансляцию которой вел телеканал NDTV.
Читайте подробнее: Глава минобороны Индии рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Моди
РФ на переговорах в Индии выразила серьезную обеспокоенность деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РФ и Индия придерживаются позиции, что афганские боевики должны обеспечить инклюзивность новой власти в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отношения между Россией и Индией зрелые, формат «2+2» для таких условий чрезвычайно целесообразен. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 6 декабря Sputnik в Нью-Дели.
«Формат «дважды два», действительно, чрезвычайно целесообразен с точки зрения особых привилегированных отношений партнерства между Россией и Индией», — подчеркнул Песков.
Переговоры РФ и Индии по производству вакцины «Спутник Лайт» завершаются. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия пригласила Индию с ответным визитом в формате «2+2». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированных на 6 декабря в Нью-Дели, главы государств примут совместное заявление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: По итогам встречи Путин и Моди подпишут важный документ — Песков
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию.
Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Об этом 6 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, который прибыл с официальным визитом в Нью-Дели.
Подробности в материале: Путин назвал Индию великой державой
Россия и Индия успешно развивают сотрудничество в военной сфере. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Подробности в материале: Путин поблагодарил Моди за внимание к военному сотрудничеству РФ и Индии
К 2025 году Индия намерена довести объём взаимных инвестиций с Россией до 50 млрд долларов. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Россия и Индия имеют широкие возможности для развития экономических отношений как в сфере непосредственно торговли, так и инвестиций. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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Ситуация в Афганистане развивается так, что это вызывает серьёзное беспокойство, заявил 6 декабря президент России Владимир Путин на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
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Темпы развития отношений России и Индии не снизились из-за пандемии, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Моди заявил, что пандемия не помеха для отношений с Россией
Между рядом штатов Индии и регионами Дальнего Востока наладилось и развивается сотрудничество, заявил 6 декабря индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
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Москва и Нью-Дели подписали договор о выпуске на территории Индии автоматов Калашникова АК-203, сообщил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что автоматы АК-203 будут выпускаться в индийском городе Корва.
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Портфель индийских заказов на российскую военную технику и вооружение уже превышает объём в $14 млрд, сообщил 6 декабря глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, доля индийских заказов доходит до 25% от объёма внешней торговли России на мировом рынке вооружений.
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Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди завершились, сообщает 6 декабря ТАСС.
Отмечено, что встреча двух лидеров продолжалась 3,5 часа.
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное решение о незамедлительной гуманитарной помощи населению Афганистана, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.
Совместное заявление по этому вопросу было сделано по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».
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Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на период с 2021 по 2031 годы, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.
Документ опубликован по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
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По окончании беседы в расширенном составе с участием членов делегаций переговоры продолжились тет-а-тет в формате рабочего обеда.
Лидеры РФ и Индии выступают за то, чтобы Афганистан никогда не стал «тихой гаванью» глобального терроризма.
По завершении визита в Индию Путин отправится в Сочи и оттуда 7 декабря будет общаться с Байденом.