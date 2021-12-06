Ульяновск, , 07:26 — REGNUM В Ульяновске провались под лёд два человека, их вытащили из воды спасатели. По данным администрации областного центра, один из спасённых — гражданин Египта.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ЧП произошло вечером 5 декабря на реке Свияга в Ульяновске. По данным управления МЧС, из воды спасатели вытащили двух человек, задействовав пять единиц техники. В операции участвовали 17 человек.

В мэрии Ульяновска уточняют, что инцидент произошёл около моста на улице Минаева в районе старого Свияжского пляжа.

«Под лёд провалился гражданин Египта. В начале его пытались самостоятельно достать «моржи», но им не удалось», — говорится в сообщении.

Мужчина провёл в воде 12 — 15 минут, его госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2021 года на реке в Инзе Ульяновской области обнаружен труп мужчины. ЧП произошло в месте, не оборудованном для купания.

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