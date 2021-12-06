Хабаровск, , 07:30 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил финансовый иск, адресованный предприятию, которое специализируется на обслуживании средств зенитно-ракетных комплексов, автоматизированных систем управления, радиолокационных станций, — АО «Хабаровский радиотехнический завод». Заявление Минобороны РФ пока не принято судом к производству, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск поступил в суд 3 декабря 2021 года. Детали пока не сообщались. Сумма претензий составляет 22 084 583,94 рубля.

В 2019 году стороны уже судились, но дело слушалось в закрытом режиме. Министерство взыскивало более 4 млн рублей. Требование было основано на госконтракте от 2014 года.

Компания-ответчик учреждена в мае 2009 года. Уставный капитал превышает 1,1 млрд рублей, учредителем в открытых источниках фигурирует Минобороны РФ. Управляет активом АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» из дивизиона концерна «Алмаз — Антей».