Минобороны РФ подало многомиллионный иск к заводу на Дальнем Востоке
Хабаровск, 6 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В арбитраж Хабаровского края поступил финансовый иск, адресованный предприятию, которое специализируется на обслуживании средств зенитно-ракетных комплексов, автоматизированных систем управления, радиолокационных станций, — АО «Хабаровский радиотехнический завод». Заявление Минобороны РФ пока не принято судом к производству, передаёт ИА REGNUM.
Иск поступил в суд 3 декабря 2021 года. Детали пока не сообщались. Сумма претензий составляет 22 084 583,94 рубля.
В 2019 году стороны уже судились, но дело слушалось в закрытом режиме. Министерство взыскивало более 4 млн рублей. Требование было основано на госконтракте от 2014 года.
Компания-ответчик учреждена в мае 2009 года. Уставный капитал превышает 1,1 млрд рублей, учредителем в открытых источниках фигурирует Минобороны РФ. Управляет активом АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» из дивизиона концерна «Алмаз — Антей».
Компания числится заказчиком свыше 250 госконтрактов на общую сумму более 600 млн рублей и исполнителем как минимум десяти контрактов на сумму более 19 млн рублей.