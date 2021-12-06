Кировград, Свердловская область, , 07:21 — REGNUM Жителя города Кировграда Свердловской области осудили за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд

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Инцидент произошел 19 июля 2021 года. Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательств. Его подозревали в хищении денег. С таким положением дел свердловчанин не был согласен. В результате, правонарушитель избил сотрудника полиции.

Суд признал местного жителя виновным в совершении преступления. Свердловчанин получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.