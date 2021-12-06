Джакарта, , 07:17 — REGNUM Извержение вулкана Семеру не повлияло на авиасообщение над островами Ява и Бали в Индонезии. Об этом 6 декабря сказано в распространенном сообщении генерального директора управления гражданской авиации минтранса Нови Риянто.

Вулкан Семеру M. Rietze

Риянто заявил, что извержение вулкана Семеру постоянно мониторится, в том числе со спутников, начиная с 4 декабря, когда произошёл первый пепловый выброс. За время наблюдения в районе аэропортов провинций Восточная Ява, Центральная Ява, а также Бали никаких опасных частиц обнаружено не было.

По словам чиновника, извержение вулкана никоим образом не повлияло на движение гражданских воздушных судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погибли 13 человек, ожоги и другие травмы получили не менее 40 человек. Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти, так как несколько жилых домов оказались засыпаны слоем пепла, камней и грязи.

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