Екатеринбург, 6 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В детских больницах Екатеринбурга возникли большие очереди на приём к врачам. Об этом пишут СМИ.

Kazanfirst.ru ОРВИ

По данным Е1.ru, похожая проблема имеется и в ряде детских больниц Свердловской области. Причиной стало увеличение количества детей, заболевших ОРВИ.

Пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков пояснил журналистам, что медицинские учреждения региона принимают все возможные меры для оказания неотложной помощи пациентам. Минздрав держит ситуацию на контроле. Ожидания пациентов на улице зафиксировано не было.