Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области сокращается количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным данным, 5 декабря в регионе официально выявлено 336 носителей коронавируса. Это на 22 меньше, чем было по итогам 4 декабря.

Всего в Ульяновской области сделано 1 511 929 лабораторных тестов на коронавирус. Число жителей, находящихся под наблюдением, за последние сутки сократилось с 19 396 до 19 026 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области наградили пятерых добровольцев за активную работу в медицинских учреждениях в период пандемии коронавируса. По данным минздрава, в регионе врачам помогают 119 ординаторов и 300 cтудентов-медиков.