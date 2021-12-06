Благовещенск, 6 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Прокуратура Архаринского района начала проверку причин снижения температуры воздуха в детском саду и жилых дома посёлка Архара. Надзорное ведомство подтвердило, что температурный режим в дошкольном учреждении не соответствует нормативам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе прокуратуры.

Martinvl Термометр со шкалами, градуированными в градусах Цельсия (левая шкала) и кельвинах (правая шкала)

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Также слишком низкими показания термометра оказались в некоторых жилых домах. Правоохранители выясняют причины этой ситуации. В том числе, сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, хорошо ли справляется со своими обязанностями администрация посёлка, которая должна была контролировать ход отопительного сезона. Будет также дана оценка работе теплоснабжающей организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду посёлка Архара температура воздуха опустилась до +13 градусов. Отапливающая соцучреждение компания пока не выявила причины похолодания в помещениях.