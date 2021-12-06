Чебоксары, 6 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Чувашии в ходе обысков у подозреваемых в незаконном сбыте оружия из Алатыря изъято более 1 тыс. предметов вооружения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Следственные мероприятия проводились после получения информации о том, что «ряд жителей Алатыря занимается незаконным сбытом предметов вооружения». Полицейские совместно с «гвардейцами» и сотрудниками УФСБ провели 20 обысков по месту проживания подозреваемых и принадлежащих им помещениях, изъяв более 1 тыс. магазинов от пистолетов и автоматов, предохранители, газовые трубки, патроны, маузер, винтовку Мосина и другие предметы вооружения.

Следствие полагает, что часть оружия продана лицам из Самарской области, которых подозревают в незаконном обороте оружия.

В настоящее время расследование продолжается, в том числе устанавливается происхождение предметов вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года была перекрыта дорога на выезде из Новочебоксарска, причиной стало обнаружение тайника с самодельными взрывными устройствами. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к теракту.

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