Биробиджан, , 07:10 — REGNUM Главную больницу Еврейской автономии, где итак не хватает медицинских кадров, покинули сразу три врача. Заявления об увольнении написали хирурги, сообщило ИА ЕАОMedia.

Хирург

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Один из них вообще уехал из региона, второй вышел на пенсию. Врачи рассказали, что приняли решение перестать работать из-за чрезмерной нагрузки, укомплектованности больницы кадрами и слабой материальной технической базы. Хирурги не выдержали таких условий труда.

Когда один из врачей принял решение уволиться, двое других поняли, что их нагрузка увеличится ещё сильнее, поэтому приняли аналогичное решение. После их увольнения в хирургическом отделении больницы не осталось ни одного хирурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии также не хватает врачей других специальностей. Так, в областной больнице работает только один анастезиолог, и там просто прекратили делать операции в октябре, когда он ушёл в отпуск.