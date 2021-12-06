Чебоксары, , 06:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России предлагает рассмотреть на пост главы ЦИК Чувашии кандидатуру Геннадия Федорова, который работает главным федеральным инспектором по республике. Об этом сообщает федеральный избирком по итогам очередного заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На обсуждение были вынесены кандидатуры для назначения на должности председателей избирательных комиссий. В частности, ЦИК России предложил кандидатуру Геннадия Федорова для избрания его на должность председателя Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики.

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Пятилетний срок полномочий действующего состава ЦИКа Чувашии истекает 7 декабря. 9 ноября федеральный избирком рекомендовал включить в состав комиссии с правом решающего голоса Геннадия Федорова (от главы Чувашии) и секретаря Олега Ефимова (от Госсовета Чувашии), что впоследствии и было утверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила уверенность, что Геннадий Федоров сможет «быстро взять бразды правления в свои руки».

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