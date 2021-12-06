Фроловский район, Волгоградская область, 12 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. В Волгоградской области жертвами дорожно-транспортного происшествия стали пять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 12 января, автоавария произошла сегодня в 08:20 во Фроловском районе.

34.mchs.gov.ru Авария во Фроловском районе Волгоградской области

Два автомобиля столкнулись на 848 километре трассы «Р 22» (Каспий). По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ-27 527» (Соболь) выехал на полосу встречного движения и врезался в лоб автомобилю ВАЗ-2110. В результате ДТП в больницу доставлены пять участников дорожного движения.

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Лоб в лоб: На трассе под Волгоградом «скорая» врезалась в автобус

По словам очевидцев, «десятка» пошла на обгон, затем водитель понял, что не успеет, дал по тормозам, от этого и занесло.

«Все живы. У трех из четырех человек, которые были в «десятке», переломы, водитель в тяжелом состоянии. Но когда при мне грузили в «скорую» ещё дышал и был открытый перелом бедра. В «ГАЗели» у двух человек сотрясение. «Скорая» ехала 40 мин», — написал пользователь группы «Жесть Волгограда» Артем П.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции и экипажи ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным регионального ГУ МВД, за прошедшие сутки на дорогах Волгоградской области зарегистрировано четыре ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых четыре человека получили травмы.