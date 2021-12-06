Якутск, 6 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. За состоянием жилых домов в 203 микрорайоне Якутска ведётся наблюдение. В столице Якутии отлаживают работу систему мониторинга вечной мерзлоты, сообщило ТАСС 6 декабря.

(сс) Степанов Слава Якутск

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«Якутск как самый крупный город на вечной мерзлоте будет все больше сталкиваться с негативным воздействием при таянии многолетнемерзлых грунтов. Сейчас в тестовом режиме запущена автоматизированная система мониторинга вечной мерзлоты. Ведется наблюдение состояния жилых домов в 203-м микрорайоне города», — отметили в администрации столицы республики.

Оттаивание вечной мерзлоты может привести к деформации зданий, построенных на сваях. Под угрозой также находятся дороги и другие объекты инфраструктуры. Прогнозируется, что деградация вечной мерзлоты в Якутске может достигнуть пика к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил докладывать ему о состоянии вечной мерзлоты. Соответствующее распоряжение он сделал по итогам пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума.