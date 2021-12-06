Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Решение касательно участия в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине может объявить в ближайшее время администрация Белого дома. Об этом 6 декабря сообщает телеканал CNN.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Ожидается, что речь будет идти о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица США. Таким образом администрация Белого дома сможет достичь сразу двух целей: послать недвусмысленный сигнал Китаю и при этом не лишить американских спортсменов возможности участвовать в состязаниях.

По предварительным данным, официальное решение о бойкоте будет объявлено в течение недели.

Напомним, в мае текущего года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с призывом к международному сообществу бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Поводом для такого заявления стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по утверждению США, проводятся массовые репрессии в отношении уйгуров. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.

При этом национальный олимпийский комитет США выступил против любой формы бойкота Олимпиады в Пекине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден начал изучение вопроса дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине.

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